Vorschau April 2024: Small-Business-IT

In kleinen Unternehmen fehlt es oft an Budget und Personal, wenn es um IT geht. Dabei stehen KMU vor ähnlichen Herausforderungen wie große Unternehmen. Im April werfen wir deshalb einen gezielten Blick auf die Frage, welche Systeme und Ansätze sich besonders für kleine Umgebungen eignen. So zeigen wir beispielsweise, wie Sie Microsoft Windows und Office kostengünstig und rechtssicher lizenzieren und mit wenig Geld für bestmögliche IT-Sicherheit sorgen. Als Telefonanlage im Miniformat steht unter anderem die Auerswald COMtrexx auf dem Prüfstand.