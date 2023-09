Vorschau Oktober 2023: Proaktive IT-Sicherheit

Hochprofessionelle Angreifer, verteilte Daten, mobile Mitarbeiter – die Herausforderungen für IT-Verantwortliche werden nicht weniger. Im Oktober beleuchtet IT-Administrator daher Ansätze für eine proaktive Sicherheit. So erfahren Sie beispielsweise, wie sich Firmen vor DDoS-Angriffen schützen und ihre Windows-Landschaft Ransomware-fest machen. Außerdem zeigen wir, wie Sie bei Mitarbeiterwechseln den Überblick in Sachen Konten behalten und eine umfassende Business-Impact-Analyse durchführen.

Beim Distributed Denial-of-Service feuern Tausende von Rechnern so lange auf einen Server, bis dieser unter der Last zusammenbricht. Solche gezielten Angriffe lassen sich zwar nicht verhindern, aber wirkungsvoll abschwächen. In der Oktober-Ausgabe beleuchten wir kostengünstige Ansätze, mit denen Admins die eigene Infrastruktur bestmöglich gegen den digitalen Massenansturm schützen.

Ebenfalls ein Horrorszenario für Unternehmen: Die Verschlüsselung der firmeneigenen Daten – schlimmstenfalls, nachdem diese gestohlen wurden und im Darknet zu landen drohen. Die Maßnahmen, mit denen Admins Ransomware vorbeugen, unterteilen sich in zwei Aspekte: Erstens die Verhinderung des Angriffs und zweitens das Ausbremsen einer Attacke, wenn diese doch Erfolg hat. Beide Aufgaben bedingen Änderungen in Arbeits- und Prozessabläufen, benötigen administrative Eingriffe und sind nicht immer bequem. Wir zeigen, wie Sie Ransomware mit Bordmitteln den Kampf ansagen.

