Makros in Office komplett abschalten

Die meisten Mitarbeiter werden nicht viel mit Makros zu tun haben. Deshalb sollten sie in allen drei Office-Programmen von Excel, PowerPoint und Word das Risiko für einen Angriff von außen mit ein paar Handgriffen abschalten. Auch wenn der Vorgang immer derselbe ist, sollten diese Änderungen jeweils getrennt in allen drei Programmen vorgenommen werden.

Gehen Sie zunächst in Word zum "Trust Center" in den Datei-Optionen und suchen Sie die Einstellungen. Hier öffnen Sie "Vertrauenswürdige Speicherorte" und setzen den Haken bei "Alle vertrauenswürdigen Speicherorte deaktivieren". Anschließend klicken Sie unter "Vertrauenswürdige Dokumente" auf den Löschknopf bei "Alle vertrauenswürdigen Dokumente löschen", damit sie nicht mehr vertrauenswürdig sind. Der Vorgang löscht die Dokumente nicht, sondern entfernt sie nur aus der Liste der vertrauenswürdigen Dokumente. Abschließend deaktivieren Sie hier noch die Funktion "Vertrauenswürdigkeit von Dokumenten in einem Netzwerk zulassen".