Lightshow am Weihnachtsbaum

Lichterketten für den Weihnachtsbaum sind langweilig? Dann werfen Sie doch mal einen Blick auf "Twinkly Strings". Mithilfe der zugehörigen App können Sie entweder eine der vielen voreingestellten Lichteffekte wählen oder die Lämpchen einzeln steuern – Sie können exakt einstellen, welches Lämpchen wann in welcher Farbe leuchten oder blinken soll.

Zunächst gilt es, die Tanne mit den "Twinkly Strings" zu schmücken – die Ausführung mit 250 Lämpchen ist 20 Meter lang. Die Twinkly-App verwendet LED-Mapping für eine beeindruckende Lightshow: Wenn Sie den Weihnachtsbaum mit dem Smartphone filmen, erkennt die App, wo jedes einzelne Lämpchen sitzt und synchronisiert sich mit der Lichterkette in Echtzeit. Stellen Sie dann Farben und Effekte ein, sehen Sie die Auswirkungen direkt am Baum. Die Lichterkette kann außerdem mitzhilfe des integrierten Mikrofons im Takt zu Jingle Bells oder Last Christmas blinken. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht: Der unter anderem bei Coolstuff erhältliche Weihnachtsschmuck kostet rund 130 Euro.