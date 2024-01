Windows Copilot abschalten

Im vergangenen Jahr hat Microsoft in Sachen KI-Integration in Office und Windows ordentlich Gas gegeben. Allerdings sind neben bekannten Problemen mit AMD-CPUs auch viele Anwender schlicht noch nicht von KI überzeugt und empfinden dieses Update als störend, auch in Sachen Privatsphäre. Mit einem kleinen Eingriff über das Terminal schalten Sie den Assistenten ab.

Zunächst öffnen Sie unter Windows 11 Pro mit dem Ausführungsdialog die Gruppenrichtlinien. Im Editor für lokale Richtlinien finden Sie in einem neuen Fenster den Bereich "Administrative Vorlagen" in der Benutzerkonfiguration. Jetzt folgen Sie der Baumstruktur in den Windows-Komponenten zum Eintrag "WindowsCopilot". Nach dem Markieren des Eintrags müssen Sie im rechten Fensterbereich den Copilot nur noch per Doppelklick deaktivieren. Nach dem Übernehmen der Änderung sowie dem Schließen der lokalen Gruppenrichtlinien ist die KI schlafengelegt.