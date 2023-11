Zeitzonen-Uhr mit Weltblick

In weltweit tätigen Unternehmen sind Meetings in unterschiedlichen Zeitzonen an der Tagesordnung. Zur besseren Planung können Sie sich die einfache, aber sehr hilfreiche Webseite mit der "Poleclock" auf den Desktop holen. Die Weltkugel wird aus Sicht des Südpols angezeigt und Sie haben den optimalen Blick von unten auf die jeweilige Zeit in allen für Sie wichtigen Ländern.