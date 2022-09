Passgenaue Zugriffsrechte

Illumio stellt "Illumio Endpoint" vor. Dieses ersetzt "Illumio Edge" und soll verhindern, dass sich Angriffe von Laptops auf Clouds und Rechenzentren ausbreiten. Durch hybrides Arbeiten ist die Angriffsfläche gewachsen, neue Bedrohungen sind entstanden und die Cyberrisiken für Unternehmen damit gestiegen.

Mit Illumio Endpoint [1] kontrollieren Application Owner den Zugriff auf Applikationen, sodass Benutzer von ihrem Gerät aus nur auf für sie erforderliche Anwendungen zugreifen können und nicht auf das gesamte Rechenzentrum und die Cloud. Dabei passen sich die Policies für die Laptops dem Arbeitsort der Mitarbeiter an, wenn sie zu Hause, im Büro oder in einem Café arbeiten.



Das Produkt bietet hierfür unter anderem eine erweiterte Kontrolle von Visibilitäts- und Segmentierungs-Policies für macOS- und Windows-Geräte, die es Unternehmen ermöglichen, Risiken zu erkennen und zu verhindern, dass sich Angriffe von Laptops, Workstations und Virtueller Desktop-Infrastruktur (VDI) aus verbreiten. Ebenfalls an Bord ist eine einheitliche Konsole zur Anzeige und Verwaltung von Visibilitäts- und Segmentierungs-Policies für Endgeräte, Clouds und Rechenzentren, die Zero-Trust-Segmentierung für Sicherheitsteams einfacher, schneller und effizienter macht.



Illumio stellt Illumio Endpoint auf der it-sa 2022 in Halle 7A an Stand 212 vor. Neben Illumio Endpoint zeigt der Anbieter auch die Illumio Zero Trust Segmentation Plattform, mit der Unternehmen in allen Bereichen, also in der Cloud, in Rechenzentren und auf Endpoints, Zero-Trust-Segmentierung einführen.