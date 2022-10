Download der Woche: Mingleview

Die Anzahl der im Geschäftsleben anfallenden Onlinemeetings ist ungebrochen hoch und wird wohl auch in absehbarer Zeit nicht schnell sinken. Wenn Sie angesichts dessen eine alternative Meetingsoftware suchen, die sich gerade auch für datenschutzsensible und mobile Mitarbeiter gut eignet, sollten Sie das kostenfreie Tool "Mingleview" ausprobieren. Denn das Windows-Tool verbindet die Teilnehmer in der Regel Peer-to-Peer und ist auch in einer Android-Version verfügbar.

Statt persönlicher Daten müssen Onlinemeeting-Teilnehmer nur eine Meeting-ID eingeben, um dabei zu sein.

"Mingleview" [1] verbindet die Onlinemeeting-Teilnehmer in der Regel direkt Peer-to-Peer, also ohne Relay-Server, sodass diese keine persönlichen Daten für den Login hinterlassen müssen. Stattdessen muss ein Host lediglich ein Meeting einstellen und jeden Teilnehmer mit einer ID versorgen. Sämtliche technischen Konferenzfeatures sind in der App direkt integriert, sodass keine Einstellungen über Webseites ausgeführt werden müssen.