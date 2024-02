Akkus mit USB-Anschluss

Wenn Sie ihre AA-Batterien auf die wiederaufladbare Varianten umgestellt haben, ist das schon mal ein wichtiger Schritt zum Vermeiden von IT-Schrott. Doch was, wenn man wieder das Ladegerät unauffindbar ist? Mit den Schnelllade-Akkus mit direktem USB-Anschluss ist auch das kein Problem und das passende Ladekabel für ein Vierer-Set ist sogar im Lieferumfang mit dabei. Die Batterien besitzen dabei die bekannten Standard-Werte von 1950mWh bei einer Spannung von 1,5 Volt.

Im Durchschnitt liefern die unter anderem bei Pearl erhältlichen Akkus mit der laut Hersteller 1200maligen Komplettladung eine sehr lange Lebenszeit ab. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel lassem sich in rund zwei Stunden alle vier Batterien aufladen. Dabei wird der Ladestand praktischerweise mit einer LED angezeigt. Weiterhin sind die umweltfreundlichen Energiespeicher gegen Überladen, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss geschützt. Der Ladeanschluss an den Akkus ist USB Typ C, auf der anderen Seite des Kabels hängt ein Typ-A-Stecker. Die wiederaufladbaren Batterien sind im Viererpack für rund 20 Euro erhältlich.