Adapter in doppelter Mission

Mit dem praktischen "USB-C-Adapter Charge & Listen" erhalten Sie zwei Schnittstellen in einem. Während sie mit dem Klinken-Kopfhörer ihrer Wahl die Lieblingssongs abspielen, lässt sich gleichzeitig das Smarthone aufladen. Das schlanke T-Stück in Schwarz ist so die Hybridlösung nach Wahl für den Power-User, der keine Sekunde auf die eine oder andere Funktion verzichten kann. Für knappe 15 Euro ist der Adapter zum Beispiel bei getDigital erhältlich.