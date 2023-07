Zukunftsfeste Netze

Am 27. Juni 2023 veranstaltete Controlware gemeinsam mit führenden Netzwerkherstellern den zweiten Controlware Network Day: 150 Netzwerk- und IT-Verantwortliche aus ganz Deutschland fanden sich im Science Congress Center in Garching bei München ein, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Netzwerkbereich zu informieren.

Controlware veranstaltete Ende Juni seinen zweiten Network Day. Präsent waren dabei die Herstellerpartner Alcatel-Lucent Enterprise, Arista Networks, ISL ARP-Guard, Aruba Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, Forescout, Huawei, Juniper Networks, NetScout und VMware. In 15 Vorträgen konnten sich die Teilnehmer über Themen wie 5G-Campusnetze, WiFi 6, automatisierte Netzwerkinfrastrukturen oder Zero Trust in Produktionsumgebungen informieren.

"Das Thema Künstliche Intelligenz ist das aktuellste Beispiel dafür, wie agil und resilient moderne Netzwerke sein müssen, um mit den Anforderungen hybrider Infrastrukturen umgehen zu können: Wenn Dienste wie ChatGPT in wenigen Wochen über hundert Millionen neuer Anwender gewinnen, dann ist das eine ganz neue Dimension von Wachstum. Wer die damit einhergehenden Herausforderungen meistern und von den Potenzialen profitieren will, muss aber auch in entsprechend leistungsfähige Infrastrukturen investieren – die Lösungen dafür sind inzwischen ja durchaus verfügbar", erklärt Bernd Schwefing, CEO von Controlware.

Flankierend zu dem Vortragsprogramm hatten die Besucher im Rahmen der Partner-Ausstellung die Möglichkeit, die Produkte und Lösungen der anwesenden Hersteller vertieft kennenzulernen. Ein Highlight war die Keynote von Ömer Atiker. Im Rahmen seines Vortrags "Digitale Transformation – Wunsch, Wahn und Wirklichkeit" gab der Berater und Dozent den Zuhörern einen unterhaltsamen, aber auch zum Nachdenken anregenden Ausblick auf die Technologien von Gestern, Heute und Morgen – und die Art und Weise, wie sie den privaten und beruflichen Alltag der Menschen prägen.