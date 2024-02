Mehr Datenschutz: Signal verbirgt Telefonnunmmern

Ab sofort ist die Telefonnummer eines Signal-Nutzers nicht mehr automatisch für alle Chatpartner sichtbar. Nur Personen, die die Nummer bereits im Telefonbuch gespeichert haben, können diese einsehen. Diese Änderung zielt darauf ab, die Kontrolle der Nutzer über ihre persönlichen Daten zu erhöhen und den Austausch von Kontaktdaten auf der Plattform sicherer zu gestalten.

Benutzernamen für anonyme Kontaktaufnahme

Signal führt zudem Benutzernamen ein, die es ermöglichen, ohne Weitergabe der Telefonnummer zu kommunizieren. Obwohl zur Registrierung bei Signal weiterhin eine Telefonnummer erforderlich ist, bietet der Benutzername eine alternative Methode, um Kontakte herzustellen, ohne die eigene Nummer preiszugeben. Im Gegensatz zum Profilnamen, der in Chats angezeigt wird, bleibt der Benutzername verborgen und dient ausschließlich der Kontaktaufnahme.

Eine neue Datenschutzeinstellung erlaubt es den Nutzern zudem, selbst zu bestimmen, ob sie über ihre Telefonnummer auf Signal gefunden werden können. Ist diese Option deaktiviert, bleibt das Vorhandensein eines Signal-Kontos verborgen, sofern der exakte Benutzername nicht bekannt ist. Diese und weitere Funktionen befinden sich derzeit in der Beta-Phase und werden in den kommenden Wochen für alle Nutzer ausgerollt. Um von den Neuerungen zu profitieren, ist es erforderlich, die aktuellste Version der App zu verwenden.

Freiwillige Datenschutzoptionen

Alle Neuerungen sind optional. Nutzer haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Einstellungen anzupassen und zu entscheiden, ob und in welchem Umfang ihre Telefonnummer sichtbar sein soll. Mit der Einführung von Benutzernamen schafft Signal eine neue Möglichkeit, ohne Preisgabe der Telefonnummer in Kontakt zu treten. Benutzer können ihren Benutzernamen teilen oder über einen QR-Code beziehungsweise einen einzigartigen Link weitergeben. Signal speichert Benutzernamen nicht im Klartext, was den Datenschutz weiter erhöht.