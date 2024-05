ICQ streicht die Segel

Am 26. Juni 2024 wird der einst beliebte Instant-Messaging-Dienst ICQ endgültig eingestellt, wie der aktuelle Betreiber auf der Webseite icq.com mitteilt. Der Dienst, der Ende der 1990er-Jahre und Anfang der 2000er-Jahre eine prägende Rolle in der digitalen Kommunikation spielte, wurde 2010 von der russischen Investmentfirma DST erworben, die heute unter dem Namen "VK" bekannt ist. Im Jahr 2020 wurde ein Versuch unternommen, den Dienst unter dem Namen "ICQ New" zu revitalisieren.