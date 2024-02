Disco-Feeling auf dem Schreibtisch

Vielen Admins der älteren Generation ist die gute alte Discokugel noch gut in Erinnerung. Schließlich gab es nichts besseres, als direkt von einer Nachschicht in der Firma in den späten Stunden des Freitags noch das Tanzbein im Club zu schwingen. Um sich diese Erinnerung sowie ein bisschen Saturday-Night-Fever auf den Schreibtisch zurückzuholen, können Sie sich das Mauspad im Discokugel-Design bestellen.