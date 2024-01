Download der Woche: WiFi Password Revealer

In der Regel wird nach dem erstmaligen Einloggen in ein neues WLAN das zugehörige Kennwort abgespeichert. Doch lässt sich dieses später bei Bedarf nur umständlich wieder extrahieren. Daher lohnt sich der Blick auf das kostenfreie Tool "WiFi Password Revealer". Mit dem schlanken Programm können Sie sämtliche Passwörter auslesen und gesammelt exportieren.

Im Laufe der Zeit können sich auf Rechnern eine Menge WLAN-Zugangsdaten ansammeln. Sollen diese beim Umzug auf einen neuen PC übertragen werden, gestaltet sich das oft umständlich. Idealerweise haben Nutzer ihre Kennwörter natürlich in einem sicheren Passwortmanager abgelegt. Doch das muss nicht immer der Fall sein und so gilt es, die Passwörter händisch nach und nach aus dem System auszulesen. Hier kommt der "WiFi Password Revealer" ins Spiel.

Das Tool durchforstet Windows-Rechner nach WLAN-Passwörtern und stellt die gefundenen Einträge gesammelt und übersichtlich dar, sodass die SSIDs der aktuellen sowie früher genutzten WLANs zu sehen sind. In der rechten Spalte des Tools finden Sie dann das dazugehörige Passwort vor. Dieses können Sie mit einem rechten Mausklick in die Zwischenablage zur weiteren Verwendung übernehmen. Es lassen sich aber auch sämtliche Daten der Tabelle in eine Excel-, HTML-, CSV- oder Textdatei exportieren.