Download der Woche: Windows 10/11 App Remover

Windows 10/11 App Remover scannt den PC nach unerwünschten Apps und führt sie im Anschluss in einer Liste auf. Der Nutzer kann dann durch simples Anhaken entscheiden, welche Software er vom Rechner entfernen will. Achtung: Auch wenn das Tool auf Wunsch systemrelevante Anwendungen ausblendet, finden sich in der "sicheren" Auflistung zahlreiche Einträge, die Windows zum (effizienten) Funktionieren braucht. Das Werkzeug ist also primär für erfahrene Nutzer geeigntet, die auch wirklich wissen, was sie tun.