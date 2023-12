Unter einem Dach

Atlas bildet die Grundlage der SailPoint-Identity-Security-Cloud und bietet eine Reihe gemeinsamer Dienste, die den Betrieb beschleunigen und vereinfachen sollen. Die Plattform liefert dabei Erkenntnisse, die auf Identitätsinformationen, Zugriffsaktivitäten und KI-Technologie basieren, um Identity-Security-Programme zu verwalten.

Atlas umfasst automatisierte Workflows, Richtlinien für eine bessere Kontrolle, eine nahtlose Konnektivitätsstruktur, einheitliche APIs und eine umfassende Datenschicht. Unternehmen sollen dadurch von einer Single Source of Truth profitieren in Form eines Datenmodells, das alle Identitätsinformationen enthält und den erforderlichen Kontext für die Verwaltung, Pflege und Automatisierung des Zugriffs bereitstellt. Eine Datenbank mit maschinellen Lernmodellen dient ergänzend hierzu der Optimierung der Identity-Security-Prozesse in Unternehmen und der Verbesserung der Entscheidungsfindung.