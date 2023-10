Jetzt Plätze sichern: Intensivseminar zu vSphere

Mit zahlreichen Übungen und einem vSphere-System für jeden Teilnehmer erläutert Dozent Lutz Dawils zunächst wichtige Maßnahmen bei der Installation von ESXi und vCenter und zeigt begleitende Administrationswerkzeuge. Steht das System, gilt es, virtuelle Netzwerke und den Storage einzubinden.

Auch erfahren die Teilnehmer, welche Wege zur Hochverfügbarkeit gangbar sind, wie sich Ressourcen und Performance überwachen lassen und last not least, welche Maßnahmen für eine optimale Sicherheit in vSphere sorgen. Der Kurs berechtigt zwar nicht zum Ablegen der VMware-VCP-Prüfung, bereitet inhaltlich aber auf den VMware VCP vor.

Lutz Dawils ist seit 2009 als Consultant und Trainer im VMware-Umfeld tätig. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören die vSphere-Produkte, Performanceanalyse und Automatisierung. Er ist zertifizierter Trainer für den Hersteller VMware. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz für unsere Veranstaltung, die vom 23. bis 27. Oktober 2023 in Nürnberg und parallel online stattfindet – die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt.