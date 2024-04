Jetzt vorbestellen: Sonderheft I/2024 "PowerShell"

Die PowerShell spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmens-IT. So kommen im Sonderheft I/2024 Sicherheitsmechanismen, der Remote-Zugriff und der Einsatz von Klassen zur Sprache. Sehr wichtig ist für Admins in diesem Zusammenhang, die Unterschiede zwischen den Versionen 5 und 7 der PowerShell zu verstehen, weshalb unsere Autoren darauf im Detail eingehen. Und neben fortgeschrittenen Techniken wie dem Erstellen eigener Cmdlets oder der Zusammenarbeit von PowerShell und Python finden Einsteiger einen umfangreichen Grundlagenartikel als ergänzenden Download.

Den praktischen Einsatz von PowerShell-Skripten demonstrieren wir dann unter anderem für Exchange, Active Directory, Storage und im Netzwerk. Natürlich kommt auch das Management von Windows-Servern nicht zu kurz und wir zeigen darüber hinaus, wie die Desired State Configuration für Sicherheit sorgt. Das Sonderheft schließt mit einer Rubrik rund um Tools ab, die Zusatzfunktionen für die PowerShell liefern oder die Arbeit damit deutlich vereinfachen.

Alle IT-Administrator-Leser können sich dieses Sonderheft noch bis einschließlich zum 8. April 2024 zu besonders attraktiven Konditionen sichern. So erhalten alle, die bis zu diesem Stichtag das All-inclusive Jahresabo abschließen, das druckfrische Sonderheft besonders günstig und automatisch in ihren Briefkasten. Gleiches gilt für das E-Äquivalent, das E-Jahresabo + E-Sonderhefte, in dem die Sonderhefte zu einem Vorzugspreis als E-Paper inkludiert sind. Last but not least profitieren bis zum 8. April auch noch alle regulären Print- und E-Abonnenten und können ihr Abo einfach upgraden. Sie erhalten das neue Sonderheft in ihrem bevorzugten Format dann ebenfalls deutlich günstiger und automatisch.