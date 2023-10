Anschlussfreudig

Den Auftakt zur Serie bilden zwei Modelle: Der 1800VAW bietet schnelles Dual-Band-WLAN (Wi-Fi 6) mit Supervectoring-VDSL und optionalem Glasfaser-Anschluss (FTTH). Das Schwestermodell 1800VAW-4G liefert durch zusätzliche 4G-Konnektivität ein Internetbackup. Beide Geräte verfügen über ein integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s und ermöglichen per separat erhältlichem SFP-Modul (GPON/AON) den direkten Anschluss an eine Glasfaser-Leitung (FTTH). Darüber hinaus erlauben sie über GBit-Ethernet den Anschluss an externe Modems.

Das Dual-Band-WLAN-(Wi-Fi 6)-Modul mit 2x2 Multi-User MIMO im Down- und Uplink bindet drahtlose Endgeräte gleichzeitig im 5 GHz- und 2,4-GHz-Band ins Netzwerk ein. Dabei ermöglicht die Wi-Fi-6-Technologie Übertragungsraten von bis zu 1200 MBit/s in 5 GHz und parallel bis zu 575 MBit/s in 2,4 GHz. Beide Gateways können optional hochautomatisiert in einem SD-WAN über die LANCOM-Management-Cloud betrieben werden. Der 1800VAW-4G ist ab sofort für 1590 Euro, der 1800VAW ist für 1090 Euro erhältlich. Das 1G-Glasfaser-Modul SFP-AON-1 ist für 119 Euro zu haben, die GPON-Variante SFP-GPON-1 für 159 Euro.