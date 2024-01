Lederkabel für stilechtes Laden

Mit dem 8-poligen Lightning-Anschluss können Sie gleichzeitig eine schnelle Datenübertragung mit 480 MBit/s sowie das Aufladen des Akkus in einem Vorgang erledigen. Neben der Verbindung von iPhone, iPad und Co. per USB zum Mac oder PC lassen sich natürlich auch Geräte mit USB-C-Schnittstelle per Lightning-Adapter anstecken. Die Kabellänge von 20 cm sollte für die meisten Situationen wie etwa dem Laden im Auto ausreichen. Mit rund 30 Euro ist das schicke Zubehör allerdings auch nicht ganz billig.