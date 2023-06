MailStore Version 23.2 verfügbar

Das E-Mail-Archivierungsportfolio von MailStore by OpenText erhält ein Update. Mit Version 23.2 fügt der deutsche Spezialist für rechtssichere E-Mail-Archivierung vor allem seinen Business-Produkten MailStore Server und MailStore Service Provider Edition (SPE) wichtige Neuerungen und Ergänzungen hinzu.

So können Administratoren nun über den MailStore Client, das MailStore Outlook Add-in und den Web Access eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) einrichten. Diese Neuerung betrifft Nutzer und Admins, die lokal in der Software angelegt sind. Optional ist ein zusätzliches „Trusted Device“-Feature verfügbar, das die Angabe von MFA-Codes Eingaben auf zweiwöchentlich reduziert. Diese Neuerung betrifft MailStore Server- und MailStore SPE-Anwender mit integrierter Authentifizierung.

Eine weitere Ergänzung vereinfacht die Zertifikatverwaltung. Über die API können Admins ab sofort eine vollständige zentrale Liste aller OAuth-Authentifizierungszertifikate einschließlich der jeweiligen Ablaufdaten einsehen. Dadurch lassen sich bevorstehende Erneuerungen und Verlängerungen rechtzeitig planen. Von dieser Verbesserung profitieren vor allem Systemhäuser und Managed Service Provider, die sich in der Regel um die Zertifikate zahlreicher Kunden kümmern.

Die 23.2-Versionen von MailStore Server und MailStore SPE wurden dabei standardmäßig von einem unabhängigen IT-Revisor und Datenschutzexperten geprüft und zertifiziert. Das Zertifikat nach IDW PS 880 bestätigt, dass beide Produkte eine GoBD-konforme E-Mail-Archivierung ermöglichen. In Österreich und in der Schweiz geltende Anforderungen wurden dabei ebenfalls berücksichtigt. Das zweite Zertifikat bescheinigt beiden Lösungen zudem eine DSGVO-konforme (bzw. DSG-konforme in der Schweiz) Verarbeitung personenbezogener Daten.