Digitales Postamt

So wird Admins und Nutzern von MailStore Server und der Service Provider Edition, die zusätzlich Microsoft 365 oder Exchange Online nutzen, die Datenwiederherstellung in den Fällen erleichtert, in denen MailStore Gateway nicht verfügbar war und NDRs (Non-Delivery Reports) an ein Failover-Postfach beziehungsweise ein alternatives Journaling-Postfach gesendet wurden.

Durch das Hinzufügen eines weiteren Archivierungsprofils können in NDRs eingebettete Journal-Reports nun automatisch in MailStore-Archive importiert werden, was vorher nicht möglich war. Auch ermöglicht Version 23.4 nun, im Postfach geflaggte E-Mails nach der Archivierung automatisiert zu löschen.

Bisher wurde darauf verzichtet, da geflaggte E-Mails unter Umständen für ein Follow-Up noch in Bearbeitung durch einen Benutzer sind. Diese Option ist nun in MailStore Server, der MailStore Service Provider Edition und MailStore Home für alle M365- und Exchange-Archivierungsprofile sowie alle IMAP-basierten Archivierungsprofile verfügbar.