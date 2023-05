Liebesgrüße aus Teheran

Die Bitdefender Labs haben die Angriffsmethoden der neuen Malwarekampagne BellaCiao analysiert. Die dahintersteckende iranische Charming-Kitten-Gruppe sucht damit zunächst opportunistisch und automatisiert nach Schwachstellen, um dann anspruchsvolle und an die einzelnen Opfer individuell angepasste Malwareattacken zu fahren. Die Ziele greifen sie dann mit einer neuartigen Command-and-Control-Infrastruktur an. Hacker können so Backdoor- und Dropper-Funktionen ausnutzen.