Eine Messaging-Plattform für alle

Die Zahl an Chat-Programmen am Arbeitsplatz nimmt kontinuierlich zu. Wenn Ihnen die vielen gleichzeitig aufpoppenden Fenster zu viel werden, versuchen Sie das kostenfreie "Rambox". Die Software vereint sämtliche Messenger und Onlinedienste wie WhatsApp, Facebook Messenger, Steam oder Slack in einer aufgeräumten Oberfläche.