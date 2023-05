ChatGPT hält Einzug in Windows

Nachdem Microsoft die Sprach-KI ChatGPT in Bing und Microsoft 365 eingeführt hat, soll der Chatbot nun auch in Windows 11 selbst als "Copilot" Einzug halten. Dieser steht dann auf Knopfdruck in der Taskleiste zur Verfügung. Daneben ist ChatGPT nun in der Lage, auf aktuelle Informationen via Bing zuzugreifen.

Microsoft hat auf der diesjährigen Build-Konferenz angekündigt, den KI-basierten Copilot nun auch in Windows selbst zu integrieren. Das Aufrufen von Windows Copilot soll sich für die Nutzer einfach gestalten – die Schaltfläche befinde sich dann direkt in der Mitte Ihrer Taskleiste und sei leicht zu finden und zu verwenden. Einmal geöffnet, bleibe die Windows Copilot-Seitenleiste in allen Anwendungen, Programmen und Fenstern konsistent vorhanden und stehe als persönlicher Assistent zur Verfügung.

Typische Tätigkeiten und Tools wie Kopieren/Einfügen, Snap Assist oder das Snipping Tool sollen dadurch aufgewertet werden. So könnten User beispielsweise nicht nur kopieren und einfügen, sondern Copilot auch bitten, ihre Inhalte umzuschreiben, zusammenzufassen oder zu erklären. Genau wie bei Bing Chat können sie Windows Copilot zudem Fragen stellen und den Copilot beispielsweise bitten, für eine Reise Flüge und Unterkünfte zu suchen. Windows Copilot soll ab Juni in der Vorschau für Windows 11 verfügbar sein.

ChatGPT sucht über Bing

Im Bereich der Erweiterungen baut Bing seine Unterstützung für Plug-ins aus. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Plug-ins für OpenTable und Wolfram Alpha werden auch Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin und Zillow sowie weitere im Ökosystem der Suchmaschine vertreten sein. Dabei kündigt Microsoft an, dass es denselben offenen Plug-in-Standard übernehmen will, den OpenAI für ChatGPT eingeführt hat, um die Interoperabilität zwischen ChatGPT und den Copilot-Angeboten von Microsoft zu gewährleisten.

Zusätzlich zur Plug-in-Plattform kündigt Microsoft an, dass Bing als Standard-Suchfunktion in ChatGPT integriert wird. Der Chatbot verfügt nun über eine Suchmaschine, die aktuellere Antworten mit Zugriff auf das Internet liefert. Die Antworten basieren dabei auf Such- und Webdaten und enthalten Quellenhinweise, damit die Benutzer mehr erfahren können. Das Feature ist ab sofort für ChatGPT-Plus-Abonnenten verfügbar und soll bald für Nutzer der kostenlosen Variante erhältlich sein.