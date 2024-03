Foxit erweitert KI-Funktionen in PDF Editor Suite

Foxit hat die KI-Funktionen in der PDF Editor Suite 2024 weiterentwickelt. Die Aktualisierungen umfassen intelligente PDF-Befehle und Verbesserungen am bestehenden ChatGPT-basierten KI-Assistenten, verfügbar sowohl in der Desktop- als auch in der Cloudvariante. Diese Neuerungen dienen dem Ziel, die Handhabung von PDF-Dokumenten effizienter zu gestalten.