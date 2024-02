Microsoft plant Milliarden-Investition für KI in Deutschland

Microsoft hat eine Investition in Höhe von 3,2 Milliarden Euro für die Erweiterung seiner Cloud- und Künstliche-Intelligenz (KI)-Infrastruktur in Deutschland angekündigt. Die bislang größte Investition in der 40-jährigen Geschichte des Unternehmens in Deutschland zielt darauf ab, die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien im Land zu beschleunigen und über 1,2 Millionen Menschen bis Ende 2025 in digitalen Kompetenzen fortzubilden.