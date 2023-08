Gesundheitscheck für den Rechner

Auch Rechner bedürfen regelmäßiger Wartung. Diesen Umstand hat auch Microsoft erkannt und ermöglicht beispielsweise das Entrümpeln temporärer Dateien. Ebenfalls im Blick zu behalten ist daneben der Sicherheitsstatus des PCs. All diese Managementoptionen sind bislang in verschiedenen Windows-Menüs verteilt. Nun hat Microsoft mit dem "PC Manager" ein Tool veröffentlicht, dass diese Wartungsmöglichkeiten in einem Aufwasch durchführt.