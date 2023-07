Windows härten

Windows steht aufgrund seiner großen Verbreitung im Fokus von Angreifern. Zwar hat Microsoft seit Ur-Versionen wie XP einiges an der Sicherheit des Betriebssystems verbessert, dennoch ist der momentane Status quo ein Kompromiss aus Security und Usability. Um besonders sensible Systeme weitergehend zu härten, muss der Admin zum Glück nicht selbst Hand an die Registry oder die Konfiguration von Systemdiensten legen. Der "Hard Configurator" erledigt das per Mausklick.