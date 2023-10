PDF-Editor in Onlyoffice

ONLYOFFICE veröffentlicht die neue Version 7.5 des gleichnamigen Dokumenteneditors als Online- und Desktop-Applikation. Zentrale Neuerung ist ein neuer PDF-Editor, der die Bearbeitung von PDF-Dateien in ONLYOFFICE Docs zulässt. Neu ist ebenfalls die Screen-Readers-Funktion, die in den Editoren vorgenommene Aktionen als Sprache ausgibt und sich damit primär an Nutzer mit Seheinschränkungen richtet.

PDF ist ein beliebtes und häufig genutztes Dateiformat. Um dem gerecht zu werden, führt ONLYOFFICE Docs in Version 7.5 erstmalig den PDF-Editor ein, mit dem Nutzer in PDF-Dateien Anmerkungen Hervorheben, Unterstreichen und Durchstreichen von Text hinterlassen, Formulare ausfüllen sowie Kommentare und Zeichnungen anfertigen können. Für zukünftige Updates planen die Entwickler Funktionen zur kollaborativen Bearbeitung von PDF-Dateien.

Zunächst noch in einer Beta-Version führt ONLYOFFICE Docs 7.5 die Screen-Reader-Funktion für mehr Barrierefreiheit ein. Damit können Aktionen, die in den diversen Editoren vorgenommen werden, als Sprache ausgegeben werden. Damit soll die Arbeit für Menschen mit Seheinschränkungen deutlich vereinfacht werden.

Ab sofort können User die automatische Silbentrennung für Textdokumente aktivieren. Sie ermöglicht das Verfassen von Dokumenten, ohne dass Wörter am Ende der Zeile manuell getrennt werden müssen. Ändern die Nutzer die Einstellungen für Ränder, passt sich die Silbentrennung automatisch an die neuen Ränder an. Die Funktion ist auf der Registerkarte "Layout" zu finden. Ebenfalls neu ist die intelligente Absatzauswahl. Ist diese aktiviert, fügt der Dokumentenditor automatisch ein Absatzsymbol hinzu, wenn ein gesamter Absatz ohne Absatzsymbol ausgewählt wird.

Auch die Arbeit mit Inhaltssteuerelemente wird komfortabler. Wenn Benutzer den Inhalt eines eingefügten Steuerelements aktivieren und anschließend verändern, wird das Steuerelement selbst automatisch gelöscht, aber sein Inhalt bleibt erhalten. Alternativ können Nutzer dafür die Option "Inhaltssteuerelement entfernen" verwenden.

Beibehaltung des verwendeten CSV-Trennzeichens

Beim Öffnen von CSV-Dateien werden ab sofort die zuletzt gewählten Einstellungen - Trennzeichen und Kodierung - im lokalen Speicher gespeichert, so dass die Benutzer sie nicht jedes Mal erneut einpflegen müssen.

Die neueste Version enthält außerdem die Optionen “Spur zum Vorgänger” und “Spur zu abhängigen Zellen”, die die Beziehungen zwischen Zellen und Formeln mit Hilfe von Pfeilen grafisch darstellen und nachverfolgen, so dass die Benutzer ihre Formeln leichter überprüfen können.

Neuerungen im Tabellenkalkulationseditor

ONLYOFFICE Docs 7.5 bringt zahlreiche Verbesserungen für Tabellenkalkulationen. Es ist nun möglich, Seitenumbrüche einzufügen, um ein Arbeitsblatt für den Druck in einzelne Seiten zu unterteilen, Bilder zu Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen, die oberen und unteren Ränder anzupassen und Zeilen und Spalten innerhalb eines Arbeitsblatts per Drag-and-Drop zu verschieben.

Version 7.5 bietet den Anwendern auch verbesserte Pivot-Tabellen. Ab sofort können Nutzer das Zahlenformat über die Feldeinstellungen festlegen sowie sich über das Kontextmenü oder durch Doppelklick auf die Zelle Details anzeigen lassen. Weitere Neuerungen im Tabelleneditor sind die Formel ORDNENNACH, die Möglichkeit, nach Datum zu filtern, automatische Vervollständigung für Wochentage und Monate, die Möglichkeit, die Ränder für den Druck mithilfe von Voreinstellungen anzupassen und die Option "Formeln anzeigen", um die Formel in jeder Zelle anstelle des resultierenden Wertes anzuzeigen.

Präsentationseditor: Morph-Übergänge und mehr Optionen für Objekte

Der neu gestaltete Präsentationseditor enthält nun den neuen Folienübergang "Morphen", der es ermöglicht, einen sanften und fließenden Übergang von einer Folie zur nächsten zu animieren. Er kann auf Objekte, Wörter und einzelne Buchstaben angewendet werden. Zusammen mit dem neu hinzugefügten Übergangstyp gibt es die Möglichkeit, Namen für Objekte festzulegen, um Objekte wie Formen und Bilder auf benachbarten Folien anzupassen.

Zudem wurden die Kopf- und Fußzeileneinstellungen aktualisiert und können nun über zwei neue Abschnitte angepasst werden: "Folie und Notizen" und "Handouts". Ebenfalls neu sind die Möglichkeit, den Beginn der Foliennummerierung manuell auszuwählen, diverse Tipps für Folienplatzhalter sowie das Hinzufügen von SmartArts über einen Platzhalter.

Weitere Neuerungen in ONLYOFFICE Docs 7.5 sind die Einstellung "Gleichungs/Symbolleiste ausblenden", die Option "Punkte bearbeiten" sowie der Schnellzugriff auf die beliebtesten und am häufigsten verwendeten Symbole. Zudem wurden Tipps für Bildplatzhalter in Picture SmartArts und das Öffnen der Editoren mit der zuletzt angewendeten Skalierung hinzugefügt.

Aktualisierte Desktop-Anwendung

Die Desktopeditoren von ONLYOFFICE wurden ebenfalls auf Version 7.5 aktualisiert. Zusätzlich zu den Verbesserungen der Online-Version erhalten die Desktopeditoren mehr Skalierungsoptionen, die Möglichkeit, Dokumente aus einer lokalen Vorlage zu erstellen sowie die erweiterte Option "Zuletzt geöffnet".

ONLYOFFICE Docs 7.5 ist auf der offiziellen Website des Anbieters unter https://www.onlyoffice.com/de/download-docs.aspx verfügbar.