Lückenfüller

Telefónica Tech erweitert sein Vulnerability-Risk-Management-System "NextDefense-VRM" und führt das Web Application Scanning 2.0 ein. Der Scan- und Analysedienst soll Unternehmen dabei helfen, Sicherheitslücken in ihren Webanwendungen zu identifizieren und zu beheben. Der Scanner basiert auf Technologie von Tenable, spezialisiert auf Exposure Management.

Auf diesem Weg möchte Telefónica Tech einen präzisen und detaillierten Dienst für das Scannen und Analysieren von Schwachstellen in Webanwendungen anbieten. Unternehmen sollen so in der Lage sein, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie die Sicherheit ihrer Webanwendungen verbessern und die für sie geltenden Sicherheitsvorschriften und -standards einhalten können.

NextDefense-VRM, in das der neue Service Web Application Scanning 2.0 integriert ist, ist Bestandteil der NextDefense-Cybersecurity-Services von Telefónica. Diese hatte das Unternehmen vor zwei Jahren eingeführt, um großen Unternehmen eine moderne und effektive Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe zu ermöglichen.