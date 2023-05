Download der Woche: ScreenBlur

Kein Grund zum Feiern: Am 4. Mai war wieder Welt-Passwort-Tag – sicher nicht der letzte. Google arbeitet nun mit "Passkeys" am Ende von Kennwörtern. So genügen künftig das Mobilgerät plus die vorhandenen Entsperrverfahren, um sich auf Webseiten anzumelden, ohne Phishern ins Netz zu gehen.