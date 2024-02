Desktopprogramme im Browser

Wenn sie nur gelegentlich eine bestimmte Anwendung für ein Projekt benötigen, sollten Sie einen Blick auf den Internetdienst von "rollApp.com" werfen. Die Webseite bietet mehrere hundert native Desktopprogramme an, die direkt im Browser ablaufen und somit einen Download überflüssig machen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Speicherplatz auf dem Rechner. Dabei nutzt der Service eine spezielle Cloudinfrastruktur.

Auf der Webseite von rollApp.com finden sich zum Beispiel beliebte Programme wie LibreOffice oder Gimp. Die Kategorien an Software sind übersichtlich in Gruppen wie Office, Ausbildung, Utilities, Grafik oder auch Entwicklung eingeteilt. Nützlich ist der Dienst auch dann, wenn der eigene Rechner eigentlich zu schwachbrüstig für eine bestimmte Anwendung ist. Der Service erfordert ein Konto, das in der kostenfreien Variante nur den lesenden Zugriff auf die zu bearbeitenden Dokumente ermöglicht. Die Premium-Variante mit vollem Schreibzugriff kostet je nach Abo-Modell rund 10 US-Dollar pro Monat.