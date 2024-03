Texte vorlesen lassen

Falls Sie wieder einmal wenig Zeit haben, Meeting-Notizen oder andere wichtige Textzusammenfassungen durchzulesen, empfiehlt sich der kostenlose Dienst "Naturalreaders.com". Diese Website verwendet Text-to-Speech-Technologie, um Ihre Texte in MP3-Dateien zu konvertieren. Auf diese Weise können Sie bequem während der Fahrt zur Arbeit, in der Mittagspause oder beim Spaziergang die neuesten Informationen aufnehmen.

Der Onlinedienst "Naturalreaders.com" setzt KI-gesteuerte Stimmen ein, die in der jeweiligen Sprache verfügbar sind. So können Sie neben Deutsch auch englische Texte etwa von internationalen Partnern verarbeiten. Natural Reader unterstützt dabei mehr als 20 Dokumentformate. Obwohl die Website grundlegende Standardstimmen kostenlos anbietet, können Sie die Plus- oder Premium-Varianten für eine noch flüssigere und natürlicher klingende Sprachausgabe bis zu 20 Minuten im Monat kostenfrei nutzen.