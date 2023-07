Vorschau August 2023: Remote Work

Das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten und der zügige Austausch von Dateien gehören spätestens seit dem Erscheinen von Dropbox zum Einmaleins der Zusammenarbeit. Sensible Informationen, Kunden- oder Projektdaten sollten Anwender dort jedoch nicht austauschen. Doch welche sicheren Alternativen gibt es – gerade was die DSGVO-konforme Nutzung der Cloud betrifft? Wir haben im großen August-Vergleichstest drei deutsche Anbieter von Collaboration-Diensten unter die Lupe genommen.

Der Leistungsumfang von Microsofts cloudbasiertem UCC-Client Teams nimmt derweil stetig zu. Dies macht sich nicht zuletzt an immer mehr Telefoniefunktionen bemerkbar. Unser Artikel im August gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten, öffentliche Telefonie in Microsoft Teams zu integrieren und dabei die Sprachqualität sicherzustellen. Jede Methode bringt jedoch unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich. Außerdem ist die Lizenzierung nicht ganz ohne.

Dies gilt auch für die Vielzahl an Konten, über die die meisten Menschen heutzutage verfügen – angefangen bei privaten Accounts auf diversen Plattformen, im Bereich der digitalen Verwaltung und nicht zuletzt als Mitarbeiter im Unternehmen. Das ist nicht unbedingt praktikabel und der Datenschutz hat oft das Nachsehen. Dezentrale Identitäten bietet hier ein großes Potenzial für eine Prozessoptimierung in Unternehmen, angefangen beim Onboarding neuer Nutzer. Letztere behalten derweil ihre Identitätsdaten in der Hand, wie unser Beitrag im August zeigt.

