Herr der Fenster

Dass sich mit der Tastenkombination "Win+D" mit einem Schlag der Windows-Desktop auf den Bildschirm bringen lässt, hat sich selbst bei den meisten Durchschnittsusern schon herumgesprochen. Mit den richtigen Kürzeln lassen sich aber auch weitere Befehle ganz ohne Mauseinsatz an geöffnete Fenster senden.

Zunächst lässt sich das aktuelles Fenster immer mit "Windows+Abwärtspfeil" verkleinern, mit einem weiteren Tastendruck minimieren und mit "Windows+Aufwärtspfeil" wieder größer machen beziehungsweise maximieren. Der Befehl "Windows+M" schickt sämtliche geöffneten Fenster minimiert in die Taskleiste, mit "Windows+Shift+M" stellen Sie diese wieder her. Wenn Sie hingegen nur noch den Desktop sehen wollen, blendet das schon erwähnte "Windows+D" alle Fenster inklusive Klappmenüs in Anwendungen aus.