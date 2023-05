Schnellstart für Lieblingsprogramme

Zunächst heften Sie Ihre Lieblingsprogramme mit einem rechten Mausklick auf das Icon in der Taskleiste an. Anschließend sortieren Sie Ihre Anwendungen in der Taskleiste auf die entsprechenden Positionen von links nach rechts, beginnend mit dem meistgenutzten. Nun können Sie jedes Programm mit dessen Positionsnummer und der Windows-Taste öffnen – beispielsweise die erste Anwendung von links mit Win+1, gefolgt von der zweiten Anwendung mit Win+2 und so weiter.