Download der Woche: Zero Install

Wenn Sie als Admin ständig zwischen Arbeitsgruppen beziehungsweise Abteilungen hin und her flitzen, können Sie neben Ihrem Softwarerepertoire auf einem Netzwerkordner auch gleich eine umfassende Sammlung an praktischen Werkzeugen mitbringen. Das kostenfreie Tool "Zero Install" stellt Ihnen einen Softwarekatalog bereit, der alle Programme sofort und mit einem Klick ganz ohne Installation startet. Die erforderlichen Daten werden erst bei Bedarf auf den Rechner geladen.

Zero Install erlaubt das installationsfreie Ausführen von Tools.

Damit können Sie entscheiden, wie sich Tools ins System integrieren lassen. Außerdem legen Sie fest, ob Programme Startmenü- und Desktopverknüpfungen erhalten und sich über den "Öffnen mit"-Dialog von Windows ansteuern lassen. Mit Zero Install [1] sind unkomplizierte Updates möglich, sodass Sie Programme auf mehreren Rechnern auf demselben Stand halten können. Dabei sind auch mehrere Instanzen einer Software kein Problem.