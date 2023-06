Festnetz mit Microsoft Teams verzahnen

Autor des Fachpapiers "Microsoft Teams und Telefonie" ist der VoIP-Spezialist Andreas Steinkopf, der bereits in zahlreichen Fachpublikationen des VAF als Autor oder Co-Autor mitgewirkt hat. Er führt zunächst in die aktuelle Entwicklung im TK-Markt ein, in der immer mehr Anbieter auch die Telefonie in ihre Produkte integrieren und anbieten. Etablierte TK-Hersteller und Cloudprovider im TK-Umfeld stehen im Wettbewerb mit Platzhirschen wie Microsoft und Cisco. Danach folgt in der Publikation mit der Produktdarstellung auch eine Erläuterung der unterschiedlichen Lizenzmodelle für Telefonie von Microsoft, die sich nicht für jeden einfach erschließen.



Der erste Schwerpunkt der Ausarbeitung liegt auf der technisch detaillierten Beschreibung der unterschiedlichen Szenarien des Betriebs und der Integration. Diese reichen von dem Komplettbetrieb, in dem auch der SIP-Trunk von Microsoft als Telefonieprovider bezogen wird, über die Variante, in der der Nutzer diesen bei einem anderen Provider beschafft (Operator Connect) bis zu Direct Routing, bei dem der Kunde den eigenen Telefonie-Provider wählt und einen eigenen Session Border Controller (SBC) betreibt. Bei der Analyse werden auch die Kopplung mit On-Premises-TK-Systemen und Drittanbieter-Integration betrachtet. Den zweiten Schwerpunkt bilden Empfehlungen zur Optimierung der Dienstgüte der Telefonie im Bereich der Netzwerktopologie mit Hinweisen zum Routing und zur Cloudanbindung. Auch Feinheiten wie Codec-Einstellungen finden Erwähnung.