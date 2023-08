Konzern-KI

Mit ChatGPT Enterprise will OpenAI ein neues Abo-Modell für große Unternehmen und Konzerne an den Start bringen. Diese Lizenz bietet einen unbegrenzten ChatGPT-Zugriff auf Basis von GPT-4, eine doppelt so schnelle Performance der KI und Prompts mit rund 24.000 Wörtern. Neu ist zudem eine neue Verwaltungskonsole für Benutzerkonten und Auswertungen.