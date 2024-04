Einfach nachgefragt

Tenable erweitert mit ExposureAI die generativen KI-Funktionen und -Services innerhalb der Tenable-One-Exposure-Management-Plattform. Die neuen Features sollen es ermöglichen, relevante Angriffspfade schnell zusammenzufassen, Fragen an einen KI-Assistenten zu stellen und konkrete Handlungsempfehlungen für fundierte Risikomanagement-Entscheidungen zu erhalten.

Die auf generativer KI-basierenden Such- und Chatanwendungen von ExposureAI werden von Google Cloud unterstützt – einschließlich der Gemini-Modelle in Vertex AI. Tenable Attack Path Analysis, Teil der Tenable One Plattform, nutzt generative KI-Funktionen, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer präventiven Sicherheit zu unterstützen.

Dazu gehört eine Erklärungsfunktion, die konkrete Handlungsempfehlungen, umfassende Transparenz und prägnante Analysen komplexer Angriffspfade, spezifischer Assets oder Sicherheitsaspekte bietet.

Sicherheitsexperten können so über eine SinglePane-of-Glass-Ansicht eine Zusammenfassung jedes Angriffspfads abrufen, die umfassende Beschreibungen des gesamten Angriffspfads bietet und Hinweise darauf gibt, wie ein Angreifer einen offenen Angriffspfad innerhalb der Unternehmensumgebung ausnutzen könnte.