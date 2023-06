Download der Woche: Ulaa

Die meisten Browser sind Datensammler und lassen dem Nutzer zumindest in den Standardeinstellungen wenig Anonymität. Zwar lässt sich diese Neugier mit Tricks in die Schranken weisen, einfacher geht es allerdings von vornherein mit einem Browser, der mehr Wert auf die Privatsphäre des Nutzers legt. Ein solches Beispiel ist Ulaa. Die Surf-Alternative gibt weder Daten an Dritte weiter, noch erlaubt sie DNS-Prefetching oder lässt Tracking-Verfahren zu.