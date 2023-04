Altenheim für betagte Software

Auch wenn die aktuellste Version einer Software in der Regel am meisten Sicherheit verspricht: Nicht immer ist neu auch automatisch besser. Wenn Sie eine bestimmte Anwendung in einem alten Release am Leben erhalten wollen, sollten Sie einen Blick auf "Oldversion" werfen. Die kostenfreie Webseite ist als umfassendes Archiv von mittlerweile nicht mehr angebotenen Sofwareversionen konzipiert.