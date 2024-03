Brave-Browser für Android mit KI-Assistent

KI-Assistenten halten Einzug in Webbrowsern. Nachdem Microsoft mit dem Copilot in Edge vorgelegt hat, bietet seit einigen Monaten "Leo" im Brave-Browser auf Desktoprechnern seine Dienste an. Nun ist mit der Browserversion 1.63 der Assistent auch unter Android verfügbar. Nutzer können Leo Fragen stellen oder mit der KI Seiten zusammenzufassen und übersetzen sowie Inhalte erstellen.