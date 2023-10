Verschlüsselte Kontaktaufnahme

Das US-Unternehmen Cloudflare will mithilfe eines neuen Standards künftig verhindern, dass Netzwerke ausspähen, welche Websites ein Nutzer besucht. Encrypted Client Hello (ECH) ist ein Nachfolger von ESNI und maskiert die Server Name Indication (SNI), die verwendet wird, um einen TLS-Handshake auszuhandeln. Wenn nun ein Benutzer eine Website auf Cloudflare besucht, die ECH aktiviert hat, kann niemand außer dem Benutzer, Cloudflare und dem Eigentümer der Website feststellen, welche Seite besucht wurde. Cloudflare erklärt die technischen Grundlagen der neuen Technologie in einem ausführlichen Blogeintrag.