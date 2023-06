Sicher vor der Datenflut

DDoS-Angriffe sind neben Ransomware-Attacken eine der großen Plagen, die Unternehmen in Sachen IT-Sicherheit auf dem Radar haben müssen. Zahlreiche Dienstleister bieten daher an, derartige Angriffe für ihre Kunden abzufangen und so deren Webdienste am Laufen zu halten. Das BSI hat nun seine Liste von qualifizierten DDoS-Mitigation-Dienstleistern aktualisiert. Nur zwei der insgesamt 16 Anbieter erfüllen alle der aufgestellten Kriterien.