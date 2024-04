Sicherer Transfer großer Dateien

Wenn Sie bei der Übertragung von großen Dateien Wert auf einen europäischen Anbieter legen, sollten Sie "Filemail.com" ausprobieren. Der Anbieter aus Oslo stellt eine schnelle und unkomplizierte Webseite zum Versenden von Daten bereit. Dabei lassen sich die Dateien per E-Mail oder Link weiterleiten.

Das Hochladen sowie optionale Eingeben einer Nachricht an den Empfänger ist bei filemail.com sofort nach der Auswahl der Versandmethode durchführbar. Wie bei den meisten Anbietern Standard, werden Ihre geteilten Daten nach sieben Tagen automatisch gelöscht. Als maximale Größe sind bis zu 5 GByte möglich und es lassen sich in der kostenfreien Variante bis zu zwei Uploads in einem 24-Stunden-Zeitraum vornehmen. Abschließend werden alle Daten sicher und verschlüsselt mit HTTPS verschickt.