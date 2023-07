Digitale Luftpumpe

Für die radelnde Zunft unter den Admins ist der richtige Luftdruck ein absolutes Sicherheitsmerkmal. Mit der AGT-Kompressor-Pumpe können Sie über das LCD-Display des Digital-Manometers den exakten Luftdruck ablesen. Und mit einer kleinen Drehung an der Kompressor-Abdeckung pumpen Sie bequem auf.

Falls Sie die Reifen im Dunkeln auf dem Heimweg kontrollieren müssen, lässt sich bei der AGT-Kompressor-Pumpe die integrierte LED-Taschenlampe hinzuschalten. Für die notwendige Energie für die Akkupumpe sorgen Sie per USB-Anschluss mit einem beliebigen USB-Netzteil – unterwegs bei Bedarf natürlich auch mit einer Powerbank. Mit einem Luftdurchlass von 10 Liter pro Minute lässt sich das Gadget im Prinzip sogar für ihre Luftmatratzen am See oder im Zelt verwenden. Bei Pearl kostet das Tool rund 50 Euro.