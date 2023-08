Download der Woche: Dark Reader

Schichten am späten Abend oder in der Nacht sind für Admins nicht ungewöhnlich. Gerade in den Abendstunden ist der zunehmend verbreitete Dark Mode am Bildschirm praktisch und augenschonend. Allerdings bezieht das Windows-Bordmittel nicht die besuchten Websites mit ein. Das können Sie durch das kostenfreie Add-on "Dark Reader" ändern und Internetseiten eindunkeln.